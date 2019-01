Huwelijk Amanda Balk op de klippen

„Ik ben onlangs getrouwd met een lieve man die werkte in het vastgoed en horeca, die een goede stiefvader voor mijn dochter was en grote liefde voor mij”, schrijft de 31-jarige realityster. „Onlangs is gebleken dat hij daarbij ook dingen in het geheim deed. Ik was daardoor verrast, overdonderd en heb veel verdriet hiervan.”

Maandag bekende haar man betrokken te zijn geweest bij de wietkwekerijen in de kelders van drie villa’s in Wassenaar. Hoewel Amanda zegt een mooie tijd gekend te hebben met haar 44-jarige echtgenoot, kan ze hier niet overheen stappen. „Het voelt alsof ik mijn man nooit echt gekend heb.”

In haar bericht benoemt Amanda dat het welzijn van haar dochter Vegas het allerbelangrijkste voor haar is. „Ik was allang de moeder van Vegas voordat ik de vrouw van Stavros werd. Ik ga in alle rust dit verwerken en gelukkig blijf ik elke dag geluk kennen omdat ik de leukste dochter van de wereld heb.” Amanda kreeg Vegas in 2012 met haar ex-vriend Afrojack.

Amanda sluit haar bericht af met de aankondiging dat ze teruggaat naar haar meisjesnaam en niet langer getrouwd door het leven zal gaan.

Amanda werd in 2007 nationaal bekend dankzij haar deelname aan de realityshow De gouden kooi.