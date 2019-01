Marco Borsato bij Vrienden van Amstel Live

Het is de vijfde keer dat de zanger gaat optreden in ’de grootste kroeg van Nederland’ in Ahoy. Hij vertelt dat hij het liefst ieder jaar erbij is maar dat dat helaas niet altijd kan. „De agenda’s sloten nooit goed aan. En als je dan een keer bent geweest, ben je wel meteen verkocht en verslingerd.”

Marco Borsato gaat samen met de zanger van DI-RECT, Marcel Veenendaal, een nieuwe versie van zijn hit De Bestemming aan het publiek laten horen. Volgens Marco wordt het een groot spektakel. De nieuwe versie wordt uitgevoerd met een koor en met strijkers.

Artiesten die al eerder zijn bekendgemaakt zijn Lil’ Kleine, De Dijk, André Hazes, dj-duo Sunnery James en Ryan Marciano, Anouk, DI-RECT, Jeroen van Koningsbrugge, Kraantje Pappie, Maan, Miss Montreal, Nick & Simon en Ronnie Flex. De elf shows zijn tussen 17 en 28 januari.