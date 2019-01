Kostuums en ballet voor Catherine

Catherine leerde meer over hoe de vele verschillende stoffen gemaakt worden en hoe deze worden gebruikt in allerlei kostuums. Daarnaast kreeg de hertogin een privévoorstelling van het Koninklijk Ballet voorgeschoteld. De groep speelde een stukje uit het romantische ballet Les deux pigeons (De twee duiven).

Dinsdag de vrouw van prins Willliam ook al eropuit toen ze in een publieke tuin in Londen samen met een groep kinderen vogelhuisjes in elkaar timmerde en zelf pizza bakte.

Catherine in het Royal Opera House Ⓒ Hollandse Hoogte