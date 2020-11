’All my life’: Liefde die je bijblijft

Een ontmoeting in een bar. Een aarzelende eerste date. De realisatie dat de ander toch écht wel heel erg leuk is en dat gevoel wederzijds, De liefde van Jenn (Jessica Rothe) en Sol (Harry Shum Jr.) begint als zoveel andere. Ze voelen zich door elkaar gezien, ontdekken daardoor ook nieuwe dingen in zichzelf. Samenwonen, een aanzoek, waarom wachten? Tot kort nog voor hun geplande huwelijk het noodlot toeslaat en Sol kanker blijkt te hebben. En dan?

All my life is een effectieve tranentrekker met charmante acteurs, waarin naast flink wat scheppen suiker toch altijd nog een flinke scheut azijn zit. Omdat voortijdige confrontaties met de dood hoe dan ook stikverdrietig blijven. Toch overheerst in deze warmhartige film van Mark Meyers het besef dat vooral de memorabele momenten tellen. Een mooie aansporing om het leven ten volle te leven. Niet straks, maar nu.

✭✭✭✩( 3,5 uit 5)