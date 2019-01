Zo voorkomt Sarah Paulson dat ze uit de school klapt over Glass

Over haar werk voor de thriller Glass is zij - op dit moment - erg tevreden. In het derde deel van de trilogie die begon met Unbreakable en Split speelt zij een psychiater die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen die geloven dat zij superkrachten hebben. Haar dr Staple krijgt drie bijzondere patiënten onder haar hoede: de hyperintelligente maar gehandicapte Elijah Price (Samuel L. Jackson), oud-nachtwaker David Dunn (Bruce Willis) en de meervoudig schizofrene Kevin Crumb (James McAvoy).

Meer wil de actrice niet vertellen over haar rol. „Ik haat het zelf ook om van tevoren te veel over een film te weten”, legt ze uit. „Ik weet nog exact hoe het voelde toen ik in de bioscoop naar The Sixth Sense (van dezelfde regisseur, red.) zat te kijken en ik de grote onthulling aan het slot zag: kippenvel! Zo’n ervaring wil je mensen toch niet ontnemen? Het was toentertijd ook een soort ongeschreven afspraak dat je elkaar niets vertelde: ’nee, ga maar lekker zelf kijken - je móet die film gaan zien!’”

Twintig jaar later is het door de macht van sociale media een stuk lastiger om grote geheimen stil te houden voor mensen die een film of serie nog niet hebben gezien. „Al heb ik de afgelopen seizoenen door mijn rollen in American Horror Story wel een modus ontwikkeld om mijn mond te houden: nóóit tequila drinken”, lacht de 44-jarige Emmy- en Golden Globe-winnares. Toen ze Glass draaide, vroegen veel vrienden aan haar iets meer te vertellen over het plot. „’Wie speel je dan - een dokter? Waarom dan, is er iemand ziek? Ik ben toch je beste vriend, ik hou écht mijn mond!’. Nee, sorry, daar begin ik niet aan; dan staat het binnen een paar minuten op alle websites. Doodzonde voor mensen die nog willen gaan kijken.”

’Voor eeuwig verkeerd’

Haar eigen werk kijkt ze nooit meer terug, bekent de 44-jarige Emmy-winnares tijdens interviews voor de film in Londen. „Vroeger deed ik dat wel”, legt ze uit. „Maar door alle aandacht die The People vs OJ Simpson kreeg, ging ik mijzelf en mijn werk opeens met andere ogen zien. Opeens was ik mij in een zaal bewust van het feit dat er honderden mensen naar mij zaten te kijken, en dat iedereen in die zaal zich direct een mening over mij aan het vormen was. Opeens zag ik dat ene dingetje dat niet klopte, dat ik op de set anders had willen doen maar dat nu voor eeuwig - voor mijn gevoel verkeerd - in de videotheken en op Netflix zou staan.”

Deze manier van kijken dreigde afbreuk te gaan doen aan de enorm positieve ervaring die de draaiperiode voor haar was geweest. „Misschien dat ik alles later, als ik oud ben, nog eens terug ga zien”, suggereert de actrice. „Maar nu koester ik gewoon de herinneringen aan de opnames. Aan het samenwerken met geweldige mensen. Dáár wil ik van na genieten; dat moment wil ik in mijn hoofd niet laten verpesten door mijn eigen kritiek of die van anderen. Je hebt je uiterste best gedaan en kunt daar nu toch helemaal niets meer aan veranderen.”