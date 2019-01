Meghan naar dierenasiel en circus

De 37-jarige hertogin is beschermvrouwe van het dierenasiel Mayhew Animal Home dat ze heeft bezocht. Gehuld in een beige H&M-jurk en een Armani jas ontmoette Meghan ex-bewoonster van het dierenasiel Jack Russel Maggie en haar eigenaresse Emma. Ook heeft ze kennisgemaakt met vrijwilligers en kreeg Roobarb de hond een aai over haar bol.

Meghan met Jack Russell Minnie Ⓒ Hollandse Hoogte

Een paar uur na haar bezoek aan het asiel schitterde Meghan alweer in de Royal Albert Hall. Voor de voorstelling Totem van Cirque du Soleil heeft Meghan haar H&M-jurk van een paar tientjes ingewisseld voor een lange zwarte glitterjurk van Roland Mouret (prijskaartje: rond de 3800 euro).

De benefietvoorstelling van Totem van Cirque du Soleil is in samenwerking met het goede doel Sentebale, waar prins Harry beschermheer van is. Sentebale ondersteunt kinderen en jongeren met HIV in het zuiden van Afrika.

Meghan aait Jack Russel Minnie, terwijl haar babybuik goed zichtbaar is in het beige jurkje Ⓒ Hollandse Hoogte