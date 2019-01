DJ TIËSTO ziet Abraham!

Na ruim twintig jaar trekt superster Tiësto nog steeds volle zalen over de hele wereld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij leeft niet meer het moordende tempo dat hij jaren leefde, maar wat wil je ook? DJ TIËSTO heeft zijn sporen in de muziekwereld wel verdiend, en over verdienen gesproken: dat deed hij in zijn rijke carrière ook meer dan genoeg. Het is een heuglijke dag voor de dancegrootheid, vandaag wordt Tiësto... VIJFTIG JAAR!