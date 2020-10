Zieke Tom Parker verwelkomt tweede kind

Toms bandgenoot Max George bevestigde het blije nieuws dinsdag in de talkshow Lorraine. „Ik heb hem gisteren gesproken en het gaat goed met hem, hij maakt het goed. Kelsey is vorige week bevallen van hun tweede kind. Het is een vechter, Tom. Het gaat goed met hem komen”, vertelde Max, die ook in de camera een kus gaf aan Tom en zijn gezin.

De 32-jarige zanger maakte eerder deze maand bekend dat er bij hem een hersentumor is vastgesteld. „We zijn er allemaal kapot van, maar we gaan het gevecht aan. We willen geen medelijden, maar liefde en positiviteit”, zei hij toen. „Het wordt een zware strijd maar met ieders liefde en steun komen we er bovenop.”

Tom en Kelsey zijn sinds 2018 getrouwd. Samen hebben ze al een 1-jarige dochter.