’Baby op komst voor Miley Cyrus’

„Miley is dolgelukkig om Liams baby te dragen. Het wordt een meisje, exact waar ze op hoopten”, aldus een bron. „Ze willen allebei graag op jonge leeftijd ouders worden en dat gaat nu gebeuren.”

Volgens diezelfde bron zou Miley het blijde nieuws op Liams 29e verjaardag aan hem medegedeeld hebben. „Hij ging meteen zijn ouders en broers bellen en met zijn schoonmoeder skypen, die in tranen was toen ze hoorde dat ze oma werd.”

Hoewel OK! Magazine er zeker van is dat het showbizzkoppel hun eerste kind verwacht, heeft de zangeres de geruchten op Twitter naar het rijk der fabelen verwezen.

Miley postte een foto van zichzelf met een ei gephotoshopt over haar buik, refererend aan het Instagram-ei dat afgelopen weekend het record aantal likes op het sociale medium brak. „Ik ben niet ’egg-xpecting’ maar het is leuk om te horen dat iedereen zo blij voor ons is. Dat zijn wij ook. Blij om aan een nieuw hoofdstuk in ons leven te beginnen. Nu kan iedereen me met rust laten en weer lekker naar een ei gaan zitten staren.”