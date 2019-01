’Het gaat hartstikke goed met Demi Lovato’

„Demi is veel gezonder van voorheen en leert van zichzelf houden. Ook zorgt ze beter voor zichzelf”, aldus een bron. „Ze wil graag zoals ieder ander meisje zijn en zorgt ervoor dat ze niet opvalt.”

In juli werd de ster met spoed in het ziekenhuis opgenomen nadat een overdosis drugs haar bijna het leven kostte. Eenmaal ontslagen uit het hospitaal checkte ze in bij een afkickkliniek, waar ze met succes een intensieve therapie van negentig dagen afrondde.

