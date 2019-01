Nederlandse componist werkt met Cate Blanchett

Cate Blanchett Ⓒ Hollandse Hoogte

Werk van de Nederlandse componist Roald van Oosten is binnenkort op West End te horen in een voorstelling waarin Cate Blanchett de hoofdrol speelt. De voormalige frontman van de Amsterdamse rockband Caesar en heeft de songteksten geschreven voor de nieuwe voorstelling When We have Sufficiently Tortured Each Other, die vanaf volgende week in het National Theatre in Londen te zien is.