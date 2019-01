Ook Thomas Acda bij Vrienden van Amstel

„Ik weet ook niet of het al bekend was, maar als het nu nog niet bekend is duurt het wel erg lang. Dan lijkt het een beetje alsof ze zich schamen dat ik er sta”, lachte Thomas. „Het moest er nu maar eens van komen.”

Volgens Thomas zijn er nog een paar namen „die niet genoemd zijn.” „Marco Borsato heeft het gisteren ook maar gezegd, die liep er ook maar een beetje gefrustreerd bij.”

De Vrienden van Amstel Live begint donderdagavond.