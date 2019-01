Film met Yorick van Wageningen hit in VS

Dat melden verschillende Amerikaanse entertainmentmedia. Escape Room staat deze week op de vijfde plek in de lijst met best bezochte films in de VS. Alleen A Dog’s Way Home (plek 4) en grote titels als Aquaman, de Marvel-animatie Spider-Man en The Upside, met Kevin Hart en Bryan Cranston, doen het momenteel beter.

Escape Room vertelt over zes mensen die de uitnodiging krijgen om een nieuwe, spectaculaire ’escape room’ uit te proberen. Maar al snel blijkt het een dodelijk spel te zijn. Hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Deborah Ann Woll (True Blood) en Logan Miller (Love Simon).

Nederlands succes

Het is het tweede ’Nederlandse’ succes in korte tijd in de Amerikaanse bioscopen. Eind 2018 stond The Possession of Hannah Grace, het Amerikaanse debuut van de Nederlandse regisseur Diederik van Rooijen, wekenlang in de top 10 van best bezochte titels.

De Nederlandse acteur Yorick van Wageningen speelde de afgelopen jaren in een groot aantal Amerikaanse hits, zoals The Girl with the Dragon Tattoo, The Chronicles of Riddick en Papillon.

Escape Room draait vanaf 28 februari in de Nederlandse bioscopen.