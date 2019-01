Ook Jennifer Garner in de ban van Marie Kondo

Jennifer Garner Ⓒ Hollandse Hoogte

Net als vele anderen is Jennifer Garner, dankzij de Netflix-serie Tidiying Up With Marie Kondo, geïnspireerd geraakt om haar kasten eens link op te ruimen. De actrice is er klaar voor om afscheid te nemen van spullen die haar geen vreugde brengen, iets waar de Japanse opruimgoeroe op hamert. Met een video op Instagram geeft Jennifer een inkijkje in haar kast.