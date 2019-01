Xander de Buisonjé en Thomas Acda bij Vrienden van Amstel

Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Qua show, spektakel, line-up: na twintig jaar is het zo goed als onmogelijk om De Vrienden van Amstel LIVE! nóg groter te maken. Dan moet het deze 21e editie maar ánders, is daarom het uitgangspunt. De gebruikelijke gebroederlijke mix van Nederlands beste artiesten dus, maar dan in een weliswaar nog in nevelen gehuld, maar evengoed nieuw jasje.