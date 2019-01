Bert van der Veer: vertrek Linda niet doodsteek RTL

„Het is een waanzinnige slag die is geslagen door Talpa”, erkent hij. „Maar het is zeker niet de doodsteek voor RTL; laten we daar niet te triest over doen. Ze hebben Art Rooijakkers aangetrokken, Patty Brard heeft een contract getekend, laten we Paul de Leeuw niet vergeten, Beau van Erven Dorens zit er nog. Zo erg is het vertrek van die paar sterren nou ook weer niet.”

"Er zijn bij NPO grote presentatoren die geen idee hebben wie hun baas is"

Vooral de overstap van De Leeuw naar RTL verbaast Van der Veer enigszins. „Paul heeft in het verleden vaker aanbiedingen gehad van RTL, maar tot nu toe stapte hij niet over. Hij moest er niet aan denken dat de spanningsboog van zijn programma’s zou worden onderbroken door commercial breaks.”

Het lijkt Van der Veer sterk dat John de Mol met zijn Talpa nog sterren bij de NPO gaat weglokken. „Als je programma’s als Boer zoekt vrouw of Wie is de Mol naar de commerciëlen brengt, worden het door die commercial breaks wezenlijk andere programma’s.” John de Mol is overigens wel beter dan NPO in het koesteren van zijn talenten, stelt de mediakenner, „Een cadeautje sturen op een verjaardag, af en toe even gaan lunchen – dat is wat John heel goed doet. Er zijn bij NPO grote presentatoren die geen idee hebben wie hun baas is.”