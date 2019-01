Rapdebat met burgemeester Aboutaleb gaat niet door

ESNS had de burgemeester vorige week uitgenodigd nadat hij in zijn nieuwjaarsspeech had gezegd dat hij in gesprek wil met rappers over het verheerlijken van vuurwapengeweld. Aboutaleb had toegezegd dat hij het debat wilde aangaan op het festival, dat deze week plaatsvindt in Groningen.

De Rotterdamse burgemeester riep de rappers in zijn speech op hun verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen tegen vuurwapengeweld door jongeren. Aanleiding voor zijn oproep was de gewelddadige dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis in de nieuwjaarsnacht.

