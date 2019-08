Peter Jan Rens wil terug op televisie met Geef nooit op 2.0

„Dat ben ik nu aan het ontwikkelen”, aldus Rens. „Iemand uit de omgeving waar ik geboren ben, dat is in de IJ-mond, die zegt: we gaan het weer opzetten. Dus dat doen we en dan kijken we of het wat wordt.” Rens wilde niet zeggen of het programma te zien zal zijn op SBS. De zender van het Talpa-concern oogst nu succes met oude NPO-concepten als Man bijt hond en Lingo.

Geef nooit op was in de jaren negentig te zien bij de VARA en later RTL. In de show liet Peter Jan Rens wensen van kinderen in vervulling gaan.