Ron Brandsteder: ’Sneu voor Rick dat hij geen grote spelshows kan doen’

„Mijn zoon zit in hetzelfde vak, maar de tijd is niet meer hetzelfde. Hij zou met liefde ook andere programma’s maken, zoals spelshows met een groot ballet, maar dat heeft hij nog niet kunnen doen”, vertelt Ron aan het ANP. „Dat is sneu, want ik gun het hem dat ook te ervaren.”

Zelf heeft de presentator daar enorm van genoten. „Zonder als een oude zeur te klinken die zegt dat vroeger alles beter was, heb ik wel de gouden tijd van de televisie meegemaakt. Alles werd met zoveel aandacht gemaakt en als een ambacht behandeld.” Tegenwoordig is het televisieaanbod volgens Ron zo groot dat de kwaliteit is verminderd. „Het lijkt meer te worden afgeraffeld. Het is een stuk minder. Ik vergelijk het met een kleermaker en confectie.”

De presentator kiest zijn sporadische televisieklussen dan ook bewust. „Ik doe nu niet zo heel veel meer, maar ik heb mooie jaren beleefd. Als er iets langskomt dat ik leuk vind: prima, maar het hoeft niet. De rust is ook wel prettig.”