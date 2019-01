KINK ontvouwt plannen voor herstart

Andere namen die straks de platen aan elkaar praten zijn Jasper Leegwater, Tamar Tieleman, Bas van Dalen en Femke van der Veen. Ook dj St. Paul, Henk Kanning en Caroline Westendorp krijgen een plek op KINK.

„De start van KINK is de start van een geluid in de ether dat node gemist wordt, dat is me wel duidelijk geworden aan de hand van alle reacties van potentiële luisteraars en van platenlabels, poppodia en artiesten”, zegt Veenstra. „Wij hebben een fantastisch team van enthousiaste en gedreven muziekliefhebbers die staan te trappelen om dat geluid eindelijk weer te laten horen.”

KINK begint op 1 februari ’s avonds om 18.00 uur met een feestelijke eerste uitzending.