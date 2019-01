Nederlandse film krijgt bioscooprelease in VS

Het liefdesdrama zal later dit jaar een Amerikaanse première in New York krijgen en vervolgens in meerdere Amerikaanse steden te zien zijn. Dat maakten producent KeyFilm en distributeur September Film donderdag bekend.

The Beast in the Jungle, dat zijn wereldpremière zal beleven op het IFFR in Rotterdan, verbeeldt het raadselachtige en epische liefdesverhaal van John Marcher en May Bartram. Het verhaal speelt zich af in en rond een afgelegen Engels landhuis.

De hoofdrollen worden gespeeld door de Ierse Sarah Reynolds, die is verbonden aan het Nederlandse Danstheater, en de uit Zuid-Afrika afkomstige Dane Jeremy Hurst.