Deense koningin naar Argentinië

Behalve de hoofdstad Buenos Aires, waar moeder en zoon op 18 en 19 maart zijn, staan op de slotdag van het bezoek ook uitstapjes naar Tandil, Necochea en Tres Arroyos op het programma. Koningin Beatrix bezocht bij haar staatsbezoek aan Argentinië in 2006 samen met Willem-Alexander en Máxima ook Tres Arroyes. Daar woont een grote Nederlandse gemeenschap.

Koningin Margrethe is voor het staatsbezoek uitgenodigd door president Mauricio Macri. In het kielzog van koningin en kroonprins gaat ook een handelsdelegatie mee die met de Argentijnen onder meer wil praten over de landbouw en duurzaamheid. De Denen willen daarbij hun innovatie en technologie op die terreinen onder de aandacht brengen.

Het is niet de eerste keer dat koningin Margrethe op stap gaat met kroonprins Frederik. In 2009 vergezelde het kroonprinselijk paar de vorstin en haar man prins Henrik bij een staatsbezoek aan Vietnam, waar Henrik een deel van zijn jeugd had doorgebracht.