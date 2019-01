Dit is de nieuwe vriendin van Harry Styles

Sinds Harry vorig jaar zijn relatie met Camille Rowe verbrak, is hij zich niet meer in het openbaar gezien met een eventuele nieuwe liefde. Toch lijkt die er wel te zijn. The Sun meldt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de zanger nu met het Japanse topmodel is.

Volgens de krant is Styles zelfs helemaal naar Tokio gegaan om haar te bezoeken. Hoewel Mizuhara in Dallas is geboren, verhuisde zij als kind al naar Japan. Inmiddels heeft ze een indrukwekkend portfolio met publicaties in Vogue, GQ en Cosmo, en is ze regelmatig te zien op de catwalk.

Het is niet de eerste keer dat Styles een model aan de haak heeft geslagen. Eerder ging hij al uit met Cara Delevigne, Tess Ward, Kendall Jenner, Georgia Fowler, Sara Sampaio en Nadine Leopold. Op sociale media wordt dan ook al volop gegrapt dat de zanger binnenkort naar geen enkele modeshow meer kan zonder oog in oog te komen staan met zijn exen.