Prins Philip (97) betrokken bij auto-ongeluk

Koningin Elizabeth en Philip verblijven sinds de kerst op Sandringham. Bij het ongeluk zou ook een andere auto betrokken zijn, de politie was snel ter plaatse. De hertog reed in een Range Rover en wilde net de A149 oprijden toen het ongeluk gebeurde.

Volgens een ooggetuige sloeg de auto waar prins Philip inreed over de kop. Toen hij uit de auto werd geholpen was hij bij bewustzijn, maar leek hij wel in shock en trilde hij erg.

De twee personen uit de andere auto zouden volgens een woordvoerder van de politie van Norfolk lichtgewond zijn geraakt. Prins Philip is door een arts onderzocht, maar heeft geen verwondingen opgelopen. Hij is inmiddels weer terug op Sandringham.

Later meer.