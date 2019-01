Ook Chantal Janzen maakt een bijzondere ’overstap’

In het nieuwe RTL-programma Chantal komt werken moet Janzen aan de slag in voor haar totaal onbekende werkvelden. Met haar typische enthousiasme en humor gaat Chantal in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te komen draaien op de werkvloer, en daarij wordt ze zeker niet ontzien.

Van brandweer tot supermarkt en van dierentuin tot vuilniswagen. Overal is ze welkom en krijgt ze persoonlijke verhalen te horen en ervaart ze hoe deze beroepen worden uitgeoefend.

Chantal komt werken is vanaf 28 maart wekelijks te zien op RTL 4.

