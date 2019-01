Maan blij met duet met ’ouwe rot’

Naast het duet met Thomas Acda gaat Maan ook met Ronnie Flex het podium op. Zij gaan samen het nummer Blijf bij mij zingen. Het is de allereerste keer dat Maan zich als vaste Vriend op het podium van Vrienden van Amstel Live in Ahoy mag voegen.

De zangeres heeft er zin in. „Het is de allereerste keer dat ik dit ga doen. Ik ben een aantal keer komen kijken en wat ik wel merk is dat hier zo’n chille sfeer hangt. En meezingpubliek is echt mijn lievelingspubliek! En dan ben je hier wel goed.”

Egoïsme

Hoewel Ahoy heel groot is en er heel veel mensen zijn, blijft het volgens Maan nog steeds heel intiem. Ook de sfeer onderling kan Maan waarderen. „Wat hier bijzonder is is dat alle artiesten gewoon met elkaar samen zingen en er geen egoïsme is van ’dit nummer is van mij daar mag je niet aankomen’. Iedereen zit met elkaar mee te zingen en daardoor is het heel erg gezellig en is iedereen gelijk.”

Wie weet komt er nog een samenwerking uit de Vrienden. „Er zijn heel veel mensen die in hun hotelkamer gewoon een studio hebben gebouwd dus ik kan bij iedereen een beetje langsgaan en zeggen: kom we gaan een liedje schrijven!”