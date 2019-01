RTL haalt Love Island naar Nederland

Love Island is de ultieme datingshow vol flirten, jaloezie, afwijzing en plezier, voor Nederlandse en Vlaamse singles die op zoek zijn naar ware liefde. De singles brengen zes weken door in een prachtige, luxueuze villa op een mooie locatie.

De zoektocht naar ware liefde verloopt niet altijd even soepel. De singles moeten namelijk niet alleen de harten van hun mogelijke partner veroveren maar ook die van het publiek. De kijker bepaalt namelijk via een speciale app welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland.