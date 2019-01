Prins Philip moet blaasproef doen na ongeval

Vraag is echter of zijn echtgenote koningin Elizabeth (92) niet nog meer overstuur is. Hij is tenslotte al ruim 71 (!) jaar haar onverschrokken steun en toeverlaat en haar belangrijkste criticus. Als hij vindt dat ze haar mond moet houden, dan zegt Philip dat ook gewoon. Hardop.

Met het klimmen der jaren is het Philip die de meeste sporen van ouderdom en slijtage heeft vertoond, Hij is natuurlijk ook vijf jaar ouder dan de Queen. De afgelopen jaren verbleef hij een aantal keren in het ziekenhuis. Reden voor de media om hun necrologieën van de hertog van Edinburgh - zijn officiële titel - af te stoffen, maar Philip krabbelt steeds weer op.

Wel besloot hij in 2017 om een punt te zetten achter zijn publieke activiteiten en met pensioen te gaan. Prins Charles nam bij een aantal gelegenheden zijn plaats naast de koningin in, zoals bij het voorlezen van de troonrede en het verwelkomen van gasten bij staatsbezoeken. Philip liet zich vorige maand op kerstmis ook niet zien bij de kerkgang van de Windsors. Hij was niet ziek, zo verzekerde het paleis, maar kennelijk had hij geen zin om in de kerkbankjes te zitten.

Philip werd rond Windsor Castle en Sandringham regelmatig gespot achter het stuur van zijn auto. Ook de koningin rijdt af en toe zelf, al is dat meestal alleen op haar uitgestrekte landgoederen en niet in het drukke Londense verkeer. De komende dagen zal zeker de vraag worden gesteld of de hertog moet blijven rijden, ongeacht wie donderdag schuld had aan het ongeluk.