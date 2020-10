Debuut van Tanen Jones staat als een huis

Wat doe je als je een erfenis dreigt mis te lopen? Dan verzin je een list. Maar waar een list is, loert bedrog om de hoek. Dat is hoe het Leslie Flores-Voigt uit Albuquerque vergaat. Als haar vader is overleden, blijkt dat hij gestipuleerd heeft dat ze haar erfenis alleen kan krijgen als ze samen met haar zusje Robin bij de notaris komt. Probleem: Robin is al een jaar of tien, destijds een tiener, verdwenen. Van huis weggelopen.