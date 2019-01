Gwyneth Paltrow: ’Chris en ik waren voorbestemd samen te zijn’

„Een familie kan opnieuw worden samengesteld en ingericht. Een scheiding hoeft ook niet verschrikkelijk te zijn. Het hoeft zeker niet het einde van je relatie met iemand te zijn. Ik denk dat Chris en ik voorbestemd waren om samen te zijn, zodat we onze kinderen konden krijgen. Maar onze relatie is veel beter hoe hij nu is: vrienden en co-ouders en familie”, vertelt Gwyneth aan ES magazine.

Gwyneth en Chris gingen in 2014 na tien jaar huwelijk uit elkaar en hebben samen twee kinderen, de 14-jarige Apple en Moses van twaalf.

„We waren al een jaar uit elkaar voordat we bekend maakten te gaan scheiden. We hielden het heel stil en vroegen onze vrienden met gescheiden ouders wat zij zich nog herinnerden van die tijd. Iedere keer weer hoorden we van hen dat het een hele moeilijke tijd was en hun ouders jarenlang geen contact met elkaar hadden. Of dat ze elkaar zelfs haatten. Ik dacht alleen maar: ’ik wil die periode overslaan’. Die kinderen hadden steeds het idee dat ze een van de twee ouders lieten vallen door bij de ander te zijn.”

