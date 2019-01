’Iedereen wordt beetje meer fan van iedereen’

„Een optreden normaal van mij is een optreden van Lil’ Kleine, dan is het echt mijn show”, vertelt Jorik voor de camera van het ANP. „Dan is het publiek ook Lil’ Kleine publiek, maar hier is het leuk dat de grootste fans van Guus Meeuwis er staan, de grootste fans van Marco Borsato en grootste fan van Lil’ Kleine en daarvoor komen. Ze komen voor allemaal een beetje, dat is het leuke van Vrienden van Amstel Live.”

Zelf kijkt Jorik het meeste uit om Maan te zien, omdat zij nieuw is bij de Vrienden. „En Ronnie Flex, mijn allerbeste vriend die zijn eigen deel in de show heeft. En Lee Towers natuurlijk. De grote baas! Ik vroeg al, moet ik tol betalen om hier bij te mogen zijn?”