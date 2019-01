Joe Alwyn weigert over relatie met Taylor Swift te praten

Alwyn en Swift zijn nu twee jaar samen, maar spreken zelden over hun liefde voor elkaar. Sterker nog, ze proberen zelfs niets samen gefotografeerd te worden. In een interview met The Journal geeft de acteur dan ook aan ook nu niet te willen praten over zijn relatie met de zangeres, omdat hij niet begrijpt waarom hij zijn privéleven zou moeten delen met vreemde mensen.

„Ik hoef niet meer te delen dan iemand anders. Ik denk niet dat wie dan ook op straat zomaar alles over zichzelf of zijn privéleven met jou zou delen, dus waarom zou ik dat wel moeten doen? En dan wordt dat weggezet als vreemd, maar ik vind dat helemaal niet. Ik vind het juist normaal dat ik niets zeg”, legt Alwyn uit.