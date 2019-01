Snapking snapt ophef niet om promoten ’levensgevaarlijk drankje’

„Ik weet niet wat het allemaal is, maar 2019 is net begonnen en pffff....”, begint vlogger Snapking zijn verhaal op zijn Insta Stories. „Wat een diepe zucht. Maar ja jongens, je weet toch. Wat jullie allemaal zien. Niet alles is wat het lijkt. Er wordt heel veel weggehaald, er wordt heel veel geknipt”, verdedigt hij zichzelf.

"Als ik een aanbod krijg, ga ik daar op in"

En daar blijft het niet bij, want wat hem betreft heeft hij ook echt niets verkeerd gedaan. „Wat is tegenwoordig nog goed voor je? Er zit overal super veel suiker in. In cola, in zure matten, in snoep. Ik bedoel, houd op met me man. En weet je wat het ook is, dit is gewoon mijn werk, snap je. Ik doe dit gewoon fulltime: sociale media, YouTube... Dit is mijn vaste baan. Ik leef daar van, ik koop daar mijn brood van. Als ik een aanbod krijg, ga ik daar op in.”

Al zegt de vlogger ook meteen dat hij nog helemaal geen echte afspraken had gemaakt. „Ik ben daar niet eens helemaal op ingegaan, dat ik dat heb goedgekeurd. Ik was gewoon in gesprek, en ja...” Wat Snapking betreft heeft hij dan ook echt niets fout gedaan. „Dat dat weer zo in de media is geplaatst, alsof ik XTC-pillen verkoop. Kom op man, het zijn energieblikjes, iedereen drink dat tegenwoordig. Wat is tegenwoordig niet slecht. Mensen maken er een drama van.”