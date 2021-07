Bekend maakt bemind: muziekindustrie verdient volop aan overleden sterren

Premium Cultuur

Aretha Franklin van begin tot eind

Nummers als Respect, Think en I say a little prayer kent jong en oud. Maar zelfs de meest doorwinterde fan zal moeite hebben helemaal te overzien wat Aretha Franklin allemaal gemaakt heeft in de dik zes actieve decennia die de Queen of Soul gegeven waren. De nieuwe boxset Aretha biedt dat overzicht ...