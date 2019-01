Michael van der Plas wil nooit meer trouwen

„Als je wilt weten of we gaan trouwen, we gaan niet trouwen”, vertelt Michael in een interview met Shownieuws. „Nee. Nooit”, vult zijn liefje Naomi hem vastberaden aan. „Eerst is het meestal douwen, dan is het trouwen en daarna gaan ze rouwen”, besluit hij.

Wel hebben de twee een tattoo op de binnenkant van hun pols met de tekst ’Love you’. Trots laat Michael dan ook de (al bijna compleet vervaagde) tattoo zien. „En ik vind dat genoeg, dat is al verbintenis toch, of niet?”

Maar, Naomi heeft wel een kinderwens en Michael geeft dan ook aan daar wel voor open te staan. „En toen heb ik gezegd dat kan ik jou niet ontnemen, want je bent nog hartstikke jong. Dus als de tijd daar rijp voor is, sta ik daar wel voor open. Simpel.”