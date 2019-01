Kinderboek Jochem Myjer best verkocht in 2018

Met de elfde plaats bevindt het boek zich in de categorie waarvan 75.000 tot 100.000 boeken zijn verkocht. Het boek gaat over Melle die met zijn familie op vakantie is in de Alpen. Een smeltende gletsjer zorgt vervolgens voor superspannende avonturen.

De zeven zussen van Lucinda Riley is met 129.000 exemplaren het best verkochte boek in het Nederlands (oorspronkelijk of vertaald) van vorig jaar. De acht bergen van Paolo Cognetti haalde de tweede plek met 126.000 verkochte boeken. Oorsprong van Dan Brown staat op de derde plaats met 114.000 verkochte exemplaren. Deze thriller was in 2017 nog het bestverkochte boek.