Model na uitlevering gearresteerd in Moskou

Vasjoekevitsj (27), op internet bekend als Nastja Ribka, werd gezocht wegens het organiseren van prostitutie met haar ’verleidingsgoeroe’ Alexander Kirillov. Diens vrouw bevestigde tegen persbureau Interfax hun aanhouding. De Thaise politie pakte Vasjoekevitsj, Kirillov en nog enkele andere Russen vorig jaar op omdat ze sekscursussen gaven in Pattaya zonder een werkvergunning te hebben. Ze werden donderdag op het vliegtuig naar Moskou gezet.

De Wit-Russische sekscoach zegt geluidsopnamen te hebben van miljardair Oleg Deripaska die aantonen dat er via Trumps campagneleider Paul Manafort Russische bemoeienis is geweest met de Amerikaanse presidentsverkiezing. Ze heeft de fragmenten nooit laten horen en het is de vraag of de banden echt bestaan. Deripaska ontkent dat ze zijn liefje was.