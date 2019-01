Nu ECHT ware liefde voor hunk Leonardo?

Ze is pas 21, maar de steracteur lijkt dolgelukkig te zijn met Camila Morrone. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is voor LEONARDO DICAPRIO (44) zo ongeveer vriendin nummer 2318, maar deze keer zou het wél eens ernst kunnen zijn. Zeldzaam verliefd is hij op CAMILA MORRONE, slechts 21 jaar oud en daarmee ruim de helft jonger dan de steracteur. Desondanks is de bewezen rokkenjager helemaal weg van het knappe model... en de liefde blijkt wederzijds.