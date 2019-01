Take That-lid ’vermist’

Vorige maand, toen de mannen weer bij elkaar kwamen, viel één ding op: waar was eigenlijk tieneridool JASON ORANGE, toch ook een gevierd lid van de meidensensatie uit de jaren negentig, maar nu nergens te bekennen?

Het antwoord: niemand die het weet. Jason Orange neemt zijn telefoon niet op en is compleet onbereikbaar. Zijn collega’s: ,,Het is duidelijk dat Jason op een gegeven moment een leven buiten de schijnwerpers wilde. In die zin maken we ons geen zorgen nu. We proberen hem wel te bereiken, maar hij is voor ons ook onvindbaar.’’

Er zijn inmiddels plannen voor een nieuwe Take That-tour. ,,We gaan proberen Jason ook zover te krijgen.’’

Volop raadsels omtrent Jason Orange, hitzanger van weleer.