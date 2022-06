Paul de Leeuw over VI: ’Ik wil er niets meer mee te maken hebben’

Het korte bestaan van Vandaag Inside bestaat uit twee hoofdstukken: vóór en na de kaarsrel. En zoals dat meestal gaat in Nederland, is de storm gaan liggen, lijkt alles vergeven en vergeten en heeft niemand het meer over de anekdote van Johan Derksen, waarin hij – in een poging de ’hypocrisie’ in het #metoo-debat aan te snijden – toegaf een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Uiteindelijk nuanceerde hij het verhaal, maar het leed was al geleden.

Nadat de rel was overgewaaid, keerden de mannen, zonder sponsors, weer terug aan tafel. En niet alleen de geldschieters waren verdwenen, ook een aantal tafelheren- en dames – zoals zij sinds De wereld draait door worden genoemd – wilden niet meer met het Talpa-programma worden geassocieerd. Waaronder Paul de Leeuw en auteur Roos Schlikker. De twee spraken elkaar in de podcast Dit komt nooit meer goed (what’s in a name?), waarin ze onder meer terugblikken op hun tijd vóór en na Vandaag Inside.

Spannend

„We zijn samen gestopt met VI”, zegt De Leeuw. „Ik was al iets eerder gestopt, omdat ik dacht: ik geloof dat ik in een moeras van meningen terechtkom, waarin ik word meegetrokken. Wat ik niet wil. Uiteindelijk gebeurde dat met die (Steven, red.) Brunswijk. Dus ik was net op tijd weg. Maar toch was het spannend om daar te zijn, om dat mee te maken. Het was een enorm ander gebied, want ik vond het heel spannend om daar als homoseksueel – nou ja, ik kan ook wel van me afbijten – tussen te zitten. Maar soms dacht ik: wat zéggen ze nou? Dan wilde ik dat tegenspreken, maar dat was niet de bedoeling. ’Meningen zijn meningen.’”

Toen na de bewuste uitzending Nederland op zijn kop stond, werd door alles en iedereen opgeroepen het programma, en met name Johan Derksen, te cancellen. Zo was Cornald Maas er als de kippen bij om Schlikker met haar rug tegen de muur te zetten en haar te vragen of zij blijft aanschuiven bij VI. „Hey Cornald. Heb medewerking vanmorgen vroeg opgezegd”, luidde haar reactie.

’Zwarte kaart’

De Leeuw had het programma kort daarvoor al de rug toegekeerd, al zit hij nog steeds regelmatig voor de buis om af te stemmen op de meningenshow van SBS6. „Ik vermaak mij nog steeds met die jongens. Alleen, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Ik wil me er niet van distantiëren. Ik vind het zo moeilijk, omdat ik het er soms niet mee eens ben. Maar in het geval van Steven Brunswijk (die tijdens de kaarsuitzending aan tafel zat, red.) was het heel duidelijk: er werd een verhaal verteld – mensen in het publiek dachten: wat gebeurt hier nu? – en pas later werd het een enorme rel. Een terechte rel, overigens. Maar ja, dan zit die Brunswijk daar en die krijgt dan ook eigenlijk de zwarte piet toebedeeld – de ’zwarte kaart’, laten we het even zo zeggen, in zijn geval. En dan moet je je ineens allemaal gaan lopen verweren en excuseren: what the fuck is er gebeurd?”

Ook Schlikker heeft zich in die tijd afgevraagd wat zij zou hebben gezegd of gedaan als zij tijdens die bewuste uitzending aan tafel had gezeten. „Was ik opgestaan? Ik denk het niet. Misschien had ik gezegd: ’Nóú, wat is dit voor een gek verhaal?’ Dan hoop je dat je dat zou hebben geroepen. Maar jézus... Dus daarom heb ik ook gedacht: ik voel me hier heel ongemakkelijk bij. Dat hoef ik niet te doen. Punt. (...) Ik ben er wel van geschrokken. Ik kreeg echt heel veel seksisme over me heen. Vagina’s met kaarsen erin opgestuurd. En je wordt de hele tijd voor ’hoer’ uitgemaakt. Ik moet zeggen: het kroop meer onder mijn huid dan ik had gewild.”

Overigens sprong Derksen afgelopen week nog voor De Leeuw in de bres, nadat Angela de Jong in haar column had geschreven dat ’de tv-carrière van Paul zoals we hem kennen nu echt klaar is’. „Ik vind wel dat die man enig krediet verdient, want hij heeft in het verleden ook heel mooie tv gemaakt. Dan kun je ook weleens een misstap hebben. Wij doen ons hele leven al hetzelfde, maar die man doet totaal verschillende dingen”, aldus Derksen.