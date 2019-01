Harvey Weinstein en advocaat uit elkaar

Brafman moet wel aanblijven totdat de rechter hun ’scheiding’ heeft goedgekeurd. „Volgens beide partijen is deze breuk op een vriendschappelijke manier verlopen en zal de heer Brafman zich volledig blijven inzetten totdat er een nieuwe advocaat gevonden is. Dit is om de transitie voor de heer Weinstein zo makkelijk mogelijk te maken”, luidt het statement.

Het nieuws komt drieënhalve maand nadat bekend werd dat Weinstein op 6 mei moet voorkomen. Zijn juridische team is naarstig op zoek naar een opvolger en zegt aanstaande maandag met nieuwe namen te komen.

Waarom de twee uit elkaar gaan is niet exact duidelijk, maar volgens bronnen zou het al maanden niet meer boteren tussen Weinstein en Brafman. De mannen zouden bonje hebben gehad over het feit dat Harvey zich bemoeide met zaken voordat ze in de rechtszaal werden verwacht, zonder dat Burke hier vanaf wist.