Bohemian Rhapsody eindelijk van troon gestoten

Glass heeft daarmee Bohemian Rhapsody, die al bijna drie maanden doorlopend op de eerste plaats heeft gestaan, van de troon gestoten.

Glass is na Unbreakable en Split het derde deel in een trilogie. De film vertelt over een arts (Sarah Paulson) die in een psychiatrische inrichting drie patiënten behandelt die denken dat zij superhelden zijn: de hyperintelligente maar gehandicapte Elijah Price (Samuel L. Jackson), oud-nachtwaker David Dunn (Bruce Willis) en de meervoudig schizofrene Kevin Crumb (James McAvoy).

Nederland is een van de eerste landen ter wereld waar Glass in de bioscopen te zien. De film komt vrijdag uit in de VS; analisten verwachten dat de thriller daar records gaat breken.

