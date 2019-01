’Morgan Freeman misbruikte stiefkleindochter’

„Morgan Freeman heeft haar gemolesteerd, hij heeft dit veroorzaakt. Hij deed dit!”, schreeuwde de moeder. Ze deed dat terwijl ze uit de rechtszaal werd verwijderd omdat ze tegen haar zoon Lamar Davenport riep, nadat hij schuldig werd bevonden aan doodslag. Hij kreeg twintig jaar celstraf kreeg opgelegd. „Mijn zoon is onschuldig, het was een ongeluk!” Het misbruik zou plaatsgevonden hebben toen het meisje nog jonger was.

De beschuldigingen van een affaire tussen Freeman en zijn stiefkleindochter werden door de verdediging ook ingebracht tijdens de rechtszaak. Freeman heeft de beweringen met klem ontkend.

Davenport bracht E’Dena Hines in augustus 2015 om het leven. Hij stak de 33-jarige 25 keer keer met een mes terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs, onder het zicht van voorbijgangers. Tijdens het steken zou hij herhaaldelijk hebben geroepen dat hij heel veel van haar hield en dat dit de wil van God was. Hij werd in mei 2018 vrijgesproken van moord, maar werd wel veroordeeld voor doodslag. De rechter gelooft dat hij niet uit kwade wil handelde, maar dat hij in de war was door de drugs. Donderdag werd zijn straf uitgesproken. Davenport is veroordeeld tot twintig jaar cel. Daarna wordt hij nog vijf jaar onder toezicht geplaatst.

