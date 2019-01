’Willemijn Verkaik moet naar Songfestival’

„Ik zou het heel anders aanpakken dan ze het de laatste jaren doen”, stelt Van Tijn. Zijn gedroomde kandidaat noemt hij Willemijn Verkaik, die internationaal doorbrak met haar rol als heks Elphaba in de musical Wicked. Verkaik stond recent in de Duitse versie van de musical Ghost, gebaseerd op de succesvolle film met Patrick Swayze en Demi Moore. Ook gaat ze de hoofdrol spelen in Aida in Concert.

De uitspraak is pikant omdat Van Tijn samen met Cornald Maas tot 2013 in de vakjury van het Eurovisie Songfestival zaten, maar daar toen uit werden gezet, omdat Avrotros-dj Daniël Dekker in een interview hun namen noemde. De namen van de vakjuryleden mogen niet openbaar worden, omdat zij dan in theorie zouden kunnen worden omgekocht. Dekker bood naderhand zijn excuses voor de fout aan.