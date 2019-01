The Situation dankbaar voor steun in gevangenis

Lauren laat via Twitter weten: „Mike wil al zijn fans wereldwijd bedanken voor hun steun en liefde. We spreken elkaar elke dag en het gaat heel goed met hem. Hij heeft duizenden brieven ontvangen, waarop hij niet allemaal persoonlijk kan reageren, maar via deze weg bedankt hij iedereen hartelijk. We zijn hier zeer dankbaar voor.”

Het Jersey Shore-castlid meldde zich dinsdag bij een gevangenis in de staat New York, om zijn straf uit te zitten. De realityster werd op 5 oktober veroordeeld tot de celstraf wegens een aantal gevallen van belastingontduiking. Hij staat daarna nog twee jaar onder toezicht en kreeg 10.000 dollar boete opgelegd en een werkstraf van 500 uur.

Mike en zijn broer Marc werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden daardoor over een bedrag van bijna 9 miljoen dollar geen belasting hebben betaald. Marc werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

