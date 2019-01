De Vrienden van Amstel LIVE! 2019 is los

Marco Borsato en Marcel Veenendaal bij Vrienden van Amstel Live 2019. Ⓒ Hollandse Hoogte / Andy Zuidema

Groter kon De Vrienden van Amstel LIVE! niet meer worden, dus moest het dit jaar maar anders. In Ahoy was donderdag bij de eerste van elf shows te zien hóe anders en wat daarvan het resultaat is.