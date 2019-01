Waarom Kelly Rowland wel leggings móet dragen

„Voordat ik mijn zoon kreeg, dacht ik: ach joh, dit doe ik wel even. Niks aan de hand, ik regel dat allemaal wel. Wist ik veel. Ik wist wel dat ik veel van mijn zoontje zou gaan houden, maar dat ik het liefst elk moment van de dag met hem door zou willen brengen...nee, dat wist ik niet”, aldus Kelly tegenover E! News.

Het kostte Kelly eventjes om haar draai te vinden als moeder, maar nu ze eenmaal in die rol zit heeft ze een aantal adviezen aan andere moeders. „Draag kleding die je de hele dag aan kunt hebben, waar je ook naar toe moet. Ik draag vaak leggings tijdens het sporten, maar die kan ik ook aan tijdens een lunch. Soms heb ik daarna een vergadering of moet ik met mensen bellen. Ik heb dan geen tijd om me een paar keer per dag te verkleden.

...maar nu is het voor Kelly Rowland erg van belang dat ze kleding kiest, die ze de hele dag aankan Ⓒ Hollandse Hoogte

Om het nog makkelijker te maken, lanceerde de zangeres onlangs haar eigen kledinglijn, met stukken die voor elke moeder de hele dag door te dragen zijn. „Het is een droom die uitkomt, ik had er al heel lang ideeën over, maar nu ik zoveel verschillende vrouwen in mijn stukken zie, geeft dat echt een kick.”