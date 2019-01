Sliploze Yolanthe zet fans opnieuw in vuur en vlam

Ze zit op het zand met slechts een zwartkanten bh en een lapje stof om haar benen met op het oog niets daaronder. Een greep uit de comments is representatief voor de bewondering die de vrouw van Wesley Sneijder ten deel valt: ’Wow’, ’Dit is het betere werk’, ’Dit is waar schoonheid om draait’ en: ’Nobody is perfect, zeggen ze... nou, jij dus echt wel, ik ben jaloers’. Ook vindt iemand Yolanthe: „Eén van de mooiste vrouwen van Nederland en altijd vrolijk en sociaal.” Verder plaatsen veel mannelijke fans een emoji van een vuurtje en willen vrouwen weten waar die ’prachtige bh’ vandaan komt.

Sommigen tonen ook gevoel voor humor. Zo reageert iemand spottend: „Supermooie huisjes inderdaad”. Daarmee doelend op het bijschrift bij het sexy plaatje van Yolanthe: ’Schattige zigeunerhuisjes’. En een ander reageert met een bericht naar Wesley: „’Het draait om innerlijke schoonheid’, yeah right.”

Ondertussen lijkt zus Rebecca via Instagram de ooit zo verstoorde familieband weer aan te halen met een heel andere foto: met al hun dertien broers en zussen erop en hashtags als ’grote familie’ en ’broers en zussen’. Maar Yolanthe lijkt op hetzelfde moment even helemaal niet aan broers en zussen te denken.