Kensington Palace wordt decor van theatervoorstelling

De show heet United Queendom en wordt opgevoerd door het theatergezelschap Les Enfants Terribles, meldt Hello! Magazine vrijdag. Het verhaal van United Queendom gaat over koningin Caroline en Henrietta Howard, de vrouw en minnares van koning George II (1683 - 1760). Zij woonden ooit zelf ook op Kensington Palace, maar zijn bij het grote publiek toch niet heel erg bekend. De organisatie hoopt dat de voorstelling daar verandering in zal brengen.

Eind februari en op verschillende data in maart staat het gezelschap op de planken.