Zag Saskia Noort relatiebreuk niet aankomen?

In het februari-nummer staat haar column te lezen en daarin schrijft ze zwart op wit: ’Ik ben alweer even geen single meer.’ Ze vervolgt: ’En ik kan jullie zeggen, dat heeft vele voordelen.’ Daarover uitweiden wil ze niet, maar Saskia laat wel weten dat ze, liever dan dat vreselijke daten, met haar oude vertrouwde vriend op pad ging, ’wat leidde tot.. nou ja, dat weten jullie allemaal al’. Oftewel: het nieuws over de relatie tussen haar en Kluun, dat Privé in oktober als eerste wist te melden en dat door henzelf met een olijke Instagrampost een goede maand later bevestigd werd.

Maar nog maar twee dagen geleden volgde daar plotseling het bericht van de uitgeverij van hen beiden, uitgeverij Overamstel. Zij schreven dat Saskia en Kluun als vrienden verder gingen en daar moest men het mee doen: verdere mededelingen werden niet gedaan en vragen zou het stel niet beantwoorden.

Nu dat bericht blijkt te komen in dezelfde week dat ze in de nieuwe Linda Magazine uitweidt over de voordelen van het niet meer hoeven daten, lijkt nu in elk geval één vraag beantwoord te zijn: dat de relatiebreuk voor haar net zo onverwacht kwam als voor het grote publiek. Mocht ze al een greintje twijfel gevoeld hebben over hun romantische samenzijn, dan zou ze toch niet zo ruim van tevoren haar zo vol vertrouwen geschreven pennenvrucht hebben ingediend?